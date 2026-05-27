Российский военный самолет мог нарушить воздушное пространство Финляндии

Министерство обороны Финляндии заявило о вероятном нарушении воздушного пространства страны российским военным самолетом в Финском заливе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
По данным финского оборонного ведомства, инцидент произошел в среду днем, 27 мая, вблизи района Порккала.
В Минобороны отметили, что российский самолет, вероятно, выполнял маневр для обхода грозы, после чего мог ненадолго зайти в воздушное пространство Финляндии.
В ответ Военно-воздушные силы Финляндии оперативно подняли авиацию.
В то же время в министерстве не уточнили, о каком именно типе российского военного самолета идет речь.
Министр обороны Финляндии Антти Хякканен сообщил, что по факту инцидента уже начато официальное расследование.
Его проводит Пограничная служба Финляндии.
В частности, 3 мая дрон нарушил воздушное пространство страны в районе Виролахти, однако его тип и происхождение установить так и не удалось.
Кроме того, в середине мая финские военные и полиция проводили масштабную операцию по поиску беспилотников у российской границы.
Для наблюдения за приграничными районами тогда привлекали вертолеты и истребители F/A-18.