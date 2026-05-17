Фінляндія підіймала винищувачі для пошуку невідомих дронів поблизу РФ

Збройні сили та поліція шукали невідомі безпілотники поблизу кордону з Росією. У ході операції навіть задіяли реактивні винищувачі F-18.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Зазначається, що вночі збройні сили та поліція Фінляндії розшукували безпілотник у Кууканіємі, провінція Лемі, що приблизно за 30 кілометрів від російського кордону.

За словами очевидця, гелікоптер, що летів повільно і низько, просканував місцевість за допомогою прожектора і приземлився на піщаному полі Кууканіємі. Фінські сили оборони підтвердили, що вони мали нічну місію в районі Кууканіємі.

У поліції також додали, що останнім часом надходить чимало повідомлень про помічені дрони та підозрілих людей. Поліцейські виїжджають на місце, щоб перевірити ці повідомлення, і це вже стало їх звичайним обов'язком.

Окрім того, на південному сході Фінляндії та в районі Пірканмаа було помічено винищувачі F/A-18, які займались посиленим спостереженням повітряного простору прикордонного району.