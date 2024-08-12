Російський відпочинок під ракетами: партизани в Сочі виявили систему "Панцирь" на пляжі
Партизани в Сочі виявили російську систему ППО "Панцирь-С1". Її розмістили прямо на пляжі для відпочивальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
Зазначається, що агент руху опору зафіксував розміщення системи протиповітряної оборони біля пляжу Куба в російському Сочі.
"Через побоювання ракетних атак росіяни особливо не обирають місця розміщення військових об'єктів і пляж, куди люди приїжджають на відпочинок, цьому не перешкода", - йдеться в повідомленні.
Партизани підкреслили, що вони зі свого боку продовжують фіксувати військові об'єкти для подальшого виведення їх з ладу.
Зірваний пляжний сезон відпочинку для РФ
Варто зауважити, що росіяни вже не вперше розміщують свою військову техніку буквально над головами туристів на пляжах.
Зокрема, до такої тактики загарбники також активно вдаються в окупованому Криму, адже відпочинок там став фактично неможливим з огляду на безпеку на тлі постійних визвольних ударів українських сил оборони.
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