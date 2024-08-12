ua en ru
Пн, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російський відпочинок під ракетами: партизани в Сочі виявили систему "Панцирь" на пляжі

Сочі, Понеділок 12 серпня 2024 09:30
UA EN RU
Російський відпочинок під ракетами: партизани в Сочі виявили систему "Панцирь" на пляжі Фото: партизани виявили в Сочі російську систему ППО (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани в Сочі виявили російську систему ППО "Панцирь-С1". Її розмістили прямо на пляжі для відпочивальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

Зазначається, що агент руху опору зафіксував розміщення системи протиповітряної оборони біля пляжу Куба в російському Сочі.

"Через побоювання ракетних атак росіяни особливо не обирають місця розміщення військових об'єктів і пляж, куди люди приїжджають на відпочинок, цьому не перешкода", - йдеться в повідомленні.

Партизани підкреслили, що вони зі свого боку продовжують фіксувати військові об'єкти для подальшого виведення їх з ладу.

Фото: партизани виявили російську систему ППО на пляжі в Сочі (t.me/atesh_ua)

Зірваний пляжний сезон відпочинку для РФ

Варто зауважити, що росіяни вже не вперше розміщують свою військову техніку буквально над головами туристів на пляжах.

Зокрема, до такої тактики загарбники також активно вдаються в окупованому Криму, адже відпочинок там став фактично неможливим з огляду на безпеку на тлі постійних визвольних ударів українських сил оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Сочи партизаны Війна Росії проти України
NEWS
Вторгнення в Курську область створює загрози діям РФ в Україні та стабільності режиму Путіна, - ISW
Вторгнення в Курську область створює загрози діям РФ в Україні та стабільності режиму Путіна, - ISW
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців