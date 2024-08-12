Российский отдых под ракетами: партизаны в Сочи обнаружили систему "Панцирь" на пляже
Партизаны в Сочи обнаружили российскую систему ПВО "Панцирь-С1". Ее разместили прямо на пляже для отдыхающих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".
Отмечается, что агент движения сопротивления зафиксировал размещение системы противовоздушной обороны у пляжа Куба в Сочи.
"Из-за опасений ракетных атак россияне особо не выбирают места размещения военных объектов и пляж, куда люди приезжают на отдых, этому не помеха", - говорится в сообщении.
Партизаны подчеркнули, что они со своей стороны продолжают фиксировать военные объекты для дальнейшего выведения их из строя.
Сорванный пляжный сезон отдыха для РФ
Стоит отметить, что россияне уже не в первый раз размещают свою военную технику буквально над головами туристов на пляжах.
В частности, к такой тактике захватчики также активно прибегают в оккупированном Крыму, ведь отдых там стал фактически невозможным, учитывая безопасность на фоне постоянных освободительных ударов украинских сил обороны.
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