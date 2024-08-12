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Российский отдых под ракетами: партизаны в Сочи обнаружили систему "Панцирь" на пляже

Сочи, Понедельник 12 августа 2024 09:30
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Российский отдых под ракетами: партизаны в Сочи обнаружили систему "Панцирь" на пляже Фото: партизаны обнаружили в Сочи российскую систему ПВО (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны в Сочи обнаружили российскую систему ПВО "Панцирь-С1". Ее разместили прямо на пляже для отдыхающих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

Отмечается, что агент движения сопротивления зафиксировал размещение системы противовоздушной обороны у пляжа Куба в Сочи.

"Из-за опасений ракетных атак россияне особо не выбирают места размещения военных объектов и пляж, куда люди приезжают на отдых, этому не помеха", - говорится в сообщении.

Партизаны подчеркнули, что они со своей стороны продолжают фиксировать военные объекты для дальнейшего выведения их из строя.

Фото: партизаны обнаружили российскую систему ПВО на пляже в Сочи (t.me/atesh_ua)

Сорванный пляжный сезон отдыха для РФ

Стоит отметить, что россияне уже не в первый раз размещают свою военную технику буквально над головами туристов на пляжах.

В частности, к такой тактике захватчики также активно прибегают в оккупированном Крыму, ведь отдых там стал фактически невозможным, учитывая безопасность на фоне постоянных освободительных ударов украинских сил обороны.

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ПВО Сочи партизаны Война России против Украины
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