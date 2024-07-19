Невдалий відпочинок: у ГУР повідомили про масове скасування росіянами турів в Крим
Росіяни бояться їхати у Крим на відпочинок. Ситуація на території тимчасово окупованого півострова спричинила масове скасування турів на курортах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки в Telegram.
У розвідці інформують, що від організованих на червень 2024 року турів в окупованому Севастополі відмовились майже 80% росіян. Загальнокримський показник скасування вже заброньованих путівок у минулому місяці склав понад третину.
"Передусім росіян, які передумали грітися на захоплених кримських узбережжях, тривожить спричинена окупацією складна безпекова ситуація", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, як зазначають в ГУР, на масову відмову росіян від відпочинку в Криму вплинула ненадійна та смертельно небезпечна робота системи ППО загарбників.
"Ще один фактор ризику - вразливий незаконний Керченський міст, який залишається основною артерією для так званого туризму з Росії та використовується Москвою для воєнної логістики", - зауважили в українській розвідці.
Безперервний сезон "бавовни" в Криму
Варто зауважити, що українські сили оборони систематично завдають ударів по військовим об'єктам в окупованому Криму, який загарбники перетворили на логістичний військовий хаб та розмістили там велику кількість мілітаристських баз.
Через це відпочинок там став фактично неможливим з огляду на безпеку, адже росіяни розміщують свою військову техніку буквально над головами туристів на пляжах.
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