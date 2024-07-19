Невдалий відпочинок: у ГУР повідомили про масове скасування росіянами турів в Крим

Росіяни бояться їхати у Крим на відпочинок. Ситуація на території тимчасово окупованого півострова спричинила масове скасування турів на курортах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки в Telegram .

У розвідці інформують, що від організованих на червень 2024 року турів в окупованому Севастополі відмовились майже 80% росіян. Загальнокримський показник скасування вже заброньованих путівок у минулому місяці склав понад третину.

"Передусім росіян, які передумали грітися на захоплених кримських узбережжях, тривожить спричинена окупацією складна безпекова ситуація", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначають в ГУР, на масову відмову росіян від відпочинку в Криму вплинула ненадійна та смертельно небезпечна робота системи ППО загарбників.

"Ще один фактор ризику - вразливий незаконний Керченський міст, який залишається основною артерією для так званого туризму з Росії та використовується Москвою для воєнної логістики", - зауважили в українській розвідці.