ua en ru
Пт, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Невдалий відпочинок: у ГУР повідомили про масове скасування росіянами турів в Крим

Крим, П'ятниця 19 липня 2024 11:17
UA EN RU
Невдалий відпочинок: у ГУР повідомили про масове скасування росіянами турів в Крим Фото: росіяни скасовують тури до Криму (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Росіяни бояться їхати у Крим на відпочинок. Ситуація на території тимчасово окупованого півострова спричинила масове скасування турів на курортах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки в Telegram.

У розвідці інформують, що від організованих на червень 2024 року турів в окупованому Севастополі відмовились майже 80% росіян. Загальнокримський показник скасування вже заброньованих путівок у минулому місяці склав понад третину.

"Передусім росіян, які передумали грітися на захоплених кримських узбережжях, тривожить спричинена окупацією складна безпекова ситуація", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначають в ГУР, на масову відмову росіян від відпочинку в Криму вплинула ненадійна та смертельно небезпечна робота системи ППО загарбників.

"Ще один фактор ризику - вразливий незаконний Керченський міст, який залишається основною артерією для так званого туризму з Росії та використовується Москвою для воєнної логістики", - зауважили в українській розвідці.

Безперервний сезон "бавовни" в Криму

Варто зауважити, що українські сили оборони систематично завдають ударів по військовим об'єктам в окупованому Криму, який загарбники перетворили на логістичний військовий хаб та розмістили там велику кількість мілітаристських баз.

Через це відпочинок там став фактично неможливим з огляду на безпеку, адже росіяни розміщують свою військову техніку буквально над головами туристів на пляжах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим ГУР
NEWS
Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни, - Зеленський
Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни, - Зеленський
DAILY
Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла