Головна » Життя » Суспільство

Російський удар по Вишгороду забрав життя працівника Fire Point, виробника ракет "Фламінго"

Понеділок 01 грудня 2025 11:22
Російський удар по Вишгороду забрав життя працівника Fire Point, виробника ракет "Фламінго" Внаслідок атаки загинув співробітник Fire Point (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Під час нічної атаки РФ на Вишгород 30 листопада загинув співробітник компанії Fire Point, що відома виробництвом ракет "Фламінго".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення головного конструктора і співзасновника підприємства Дениса Штілермана у мережі Х.

Родина загиблого у критичному стані

"Під час штурму Вишгорода, росіяни вбили нашого колегу. Його родина перебуває у критичному стані в лікарні. Росіянам пощастило, що ми, на відміну від них, не завдаємо ударів у відповідь на щоденні обстріли наших мирних міст по їхніх житлових будинках. Бо ми добре знаємо, де багато наших ворогів живуть разом зі своїми родинами", - написав Штілерман.

Він також додав, що подробиці щодо обставин удару та стану поранених уточнюються.

Російський удар по Вишгороду забрав життя працівника Fire Point, виробника ракет &quot;Фламінго&quot;

Пост Дениса Штілермана (скриншот)

Атака на Вишгород

Російські війська пізно ввечері 29 листопада атакували Вишгород Київської області ударними дронами. Внаслідок атаки поранення дістали 19 людей, четверо з них - діти.

За словами Калашника, 11 постраждалих ушпиталили. Люди отримали травми різного ступеня тяжкості - серед них опіки, осколкові ураження, травми кінцівок та отруєння продуктами горіння.

"Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки у Вишгороді збільшилася до 19. Серед них четверо дітей", - зазначив Калашник.

Крім того, пошкоджено ще дві багатоповерхівки, 14 приватних будинків, одне підприємство та сім автомобілів.

ДСНС у Вишгороді провели операцію з розмінування - знешкодили вибухонебезпечні частини "Шахеда".

Вышгород Атака дронів Загинув
