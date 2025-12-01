Російський удар по Вишгороду забрав життя працівника Fire Point, виробника ракет "Фламінго"
Під час нічної атаки РФ на Вишгород 30 листопада загинув співробітник компанії Fire Point, що відома виробництвом ракет "Фламінго".
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення головного конструктора і співзасновника підприємства Дениса Штілермана у мережі Х.
Родина загиблого у критичному стані
"Під час штурму Вишгорода, росіяни вбили нашого колегу. Його родина перебуває у критичному стані в лікарні. Росіянам пощастило, що ми, на відміну від них, не завдаємо ударів у відповідь на щоденні обстріли наших мирних міст по їхніх житлових будинках. Бо ми добре знаємо, де багато наших ворогів живуть разом зі своїми родинами", - написав Штілерман.
Він також додав, що подробиці щодо обставин удару та стану поранених уточнюються.
Пост Дениса Штілермана (скриншот)
Атака на Вишгород
Російські війська пізно ввечері 29 листопада атакували Вишгород Київської області ударними дронами. Внаслідок атаки поранення дістали 19 людей, четверо з них - діти.
За словами Калашника, 11 постраждалих ушпиталили. Люди отримали травми різного ступеня тяжкості - серед них опіки, осколкові ураження, травми кінцівок та отруєння продуктами горіння.
"Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки у Вишгороді збільшилася до 19. Серед них четверо дітей", - зазначив Калашник.
Крім того, пошкоджено ще дві багатоповерхівки, 14 приватних будинків, одне підприємство та сім автомобілів.
ДСНС у Вишгороді провели операцію з розмінування - знешкодили вибухонебезпечні частини "Шахеда".