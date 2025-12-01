Российский удар по Вышгороду унес жизнь работника Fire Point, производителя ракет "Фламинго"
Во время ночной атаки РФ на Вышгород 30 ноября погиб сотрудник компании Fire Point, известной производством ракет "Фламинго".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главного конструктора и соучредителя предприятия Дениса Штилермана в сети Х.
Семья погибшего в критическом состоянии
"Во время штурма Вышгорода, россияне убили нашего коллегу. Его семья находится в критическом состоянии в больнице. Россиянам повезло, что мы, в отличие от них, не наносим удары в ответ на ежедневные обстрелы наших мирных городов по их жилым домам. Потому что мы хорошо знаем, где многие наши враги живут вместе со своими семьями", - написал Штилерман.
Он также добавил, что подробности об обстоятельствах удара и состоянии раненых уточняются.
Пост Дениса Штилермана (скриншот)
Атака на Вышгород
Российские войска поздно вечером 29 ноября атаковали Вышгород Киевской области ударными дронами. В результате атаки ранения получили 19 человек, четверо из них - дети.
По словам Калашника, 11 пострадавших госпитализировали. Люди получили травмы различной степени тяжести - среди них ожоги, осколочные поражения, травмы конечностей и отравление продуктами горения.
"Количество пострадавших в результате вражеской атаки в Вышгороде увеличилось до 19. Среди них четверо детей", - отметил Калашник.
Кроме того, повреждены еще две многоэтажки, 14 частных домов, одно предприятие и семь автомобилей.
ГСЧС в Вышгороде провели операцию по разминированию - обезвредили взрывоопасные части "Шахеда".