Российский удар по Вышгороду унес жизнь работника Fire Point, производителя ракет "Фламинго"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главного конструктора и соучредителя предприятия Дениса Штилермана в сети Х .

Семья погибшего в критическом состоянии

"Во время штурма Вышгорода, россияне убили нашего коллегу. Его семья находится в критическом состоянии в больнице. Россиянам повезло, что мы, в отличие от них, не наносим удары в ответ на ежедневные обстрелы наших мирных городов по их жилым домам. Потому что мы хорошо знаем, где многие наши враги живут вместе со своими семьями", - написал Штилерман.

Он также добавил, что подробности об обстоятельствах удара и состоянии раненых уточняются.

Пост Дениса Штилермана (скриншот)