Российский удар по Вышгороду унес жизнь работника Fire Point, производителя ракет "Фламинго"

Понедельник 01 декабря 2025 11:22
UA EN RU
Российский удар по Вышгороду унес жизнь работника Fire Point, производителя ракет "Фламинго" В результате атаки погиб сотрудник Fire Point (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Во время ночной атаки РФ на Вышгород 30 ноября погиб сотрудник компании Fire Point, известной производством ракет "Фламинго".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главного конструктора и соучредителя предприятия Дениса Штилермана в сети Х.

Семья погибшего в критическом состоянии

"Во время штурма Вышгорода, россияне убили нашего коллегу. Его семья находится в критическом состоянии в больнице. Россиянам повезло, что мы, в отличие от них, не наносим удары в ответ на ежедневные обстрелы наших мирных городов по их жилым домам. Потому что мы хорошо знаем, где многие наши враги живут вместе со своими семьями", - написал Штилерман.

Он также добавил, что подробности об обстоятельствах удара и состоянии раненых уточняются.

Российский удар по Вышгороду унес жизнь работника Fire Point, производителя ракет &quot;Фламинго&quot;

Пост Дениса Штилермана (скриншот)

Атака на Вышгород

Российские войска поздно вечером 29 ноября атаковали Вышгород Киевской области ударными дронами. В результате атаки ранения получили 19 человек, четверо из них - дети.

По словам Калашника, 11 пострадавших госпитализировали. Люди получили травмы различной степени тяжести - среди них ожоги, осколочные поражения, травмы конечностей и отравление продуктами горения.

"Количество пострадавших в результате вражеской атаки в Вышгороде увеличилось до 19. Среди них четверо детей", - отметил Калашник.

Кроме того, повреждены еще две многоэтажки, 14 частных домов, одно предприятие и семь автомобилей.

ГСЧС в Вышгороде провели операцию по разминированию - обезвредили взрывоопасные части "Шахеда".

