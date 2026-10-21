Російський удар пошкодив дата-центр GigaCenter у Києві

Унаслідок російської атаки вдень20 жовтня пошкоджений дата-центр компанії GigaCenter. Через це клієнти можуть спостерігати перебої в роботі обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.
"Унаслідок російської атаки пошкоджено наш дата-центр. Через це ви можете спостерігати перебої у роботі обладнання, розміщеного в GigaCenter", - йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що наразі фахівці працюють над локалізацією наслідків удару.
GigaCenter надає послуги з розміщення серверів та ІТ-обладнання для бізнесу. Компанія входить до групи GIGAGROUP, до якої також належать телекомунікаційний оператор GigaTrans, хмарний оператор GigaCloud та агентство з кібербезпеки GigaSafe.
Нагадаємо, російська балістична атака на Київ у ніч на 19 жовтня знищила дата-центр телекомунікаційної компанії "Датагруп". Обладнання та інфраструктура об'єкта повністю виведені з ладу.
1 жовтня внаслідок російських обстрілів у Києві було знищено дата-центр "Парковий". Об'єкт зазнав критичних пошкоджень і повністю припинив роботу.
Крім того, 6 жовтня про припинення роботи після масованої російської атаки повідомив київський дата-центр "Омега Телеком".