Российский удар повредил дата-центр GigaCenter в Киеве

В результате российской атаки днем 20 октября поврежден дата-центр компании GigaCenter. Поэтому клиенты могут наблюдать перебои в работе оборудования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
"В результате российской атаки поврежден наш дата-центр. Поэтому вы можете наблюдать перебои в работе оборудования, размещенного в GigaCenter", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что специалисты работают над локализацией последствий удара.
GigaCenter предоставляет услуги по размещению серверов и ИТ-оборудованию для бизнеса. Компания входит в группу GIGAGROUP, в которую также относятся телекоммуникационный оператор GigaTrans, облачный оператор GigaCloud и агентство по кибербезопасности GigaSafe.
Напомним, российская баллистическая атака на Киев в ночь на 19 октября уничтожила дата-центр телекоммуникационной компании "Датагруп". Оборудование и инфраструктура объекта полностью выведены из строя.
1 октября в результате российских обстрелов в Киеве был уничтожен дата-центр "Парковый". Объект получил критические повреждения и полностью прекратил работу.
Кроме того, 6 октября опрекращении работы после массированной российской атаки сообщил киевский дата-центр "Омега Телеком".