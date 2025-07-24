Російський удар по Харкову: мер розповів про наслідки та нових постраждалих

Російський удар по густонаселеному району Харкова спричинив поранення вже більш як 30 людей, серед яких є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Ігоря Терехова.

"Сьогодні серед білого дня російський агресор вдарив по густозаселеному мікрорайону Харкова двома керованими авіабомбами вагою по 250 кг кожна. В цей момент надворі були люди. І лише дивом обійшлося без загиблих", - наголосив мер.

Він повідомив, що внаслідок удару було пошкоджено 20 житлових будинків: 17 багатоповерхівок та три приватних домогосподарства в Шевченківському та Холодногірському районах.

Вибуховою хвилею було вибито 612 вікон, втім, ці дані попередні, адже поквартирне обстеження досі триває.

Удар також залишив вирву на дорожньому покритті. Згоріли сім автівок, ще 18 - пошкоджено. Руйнацій зазнав виробничий цех текстильного підприємства, адмінбудівля одного з комунальних підприємств та його складське приміщення.

Терехов зазначив, що поруч була електрична підстанція, проте уточнив, що її пошкодження не критичні, і вже до вечора енергетики планують повністю відновити електропостачання всім споживачам.

За останніми даними Терехова, кількість постраждалих від обстрілами Харкова КАБами зросла до 37 людей.

Оновлено 15:54.

За оновленими даними голови Харківської ОВВА Олега Синєгубова, постраждали 39 людей, 6 з них - діти.

В ефірі телемарафону глава ОВА повідомив, що загалом на зараз у медзакладах перебуває 6 постраждалих, серед них -2 дітей та одна жінка – у важкому стані.