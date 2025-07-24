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Обстріл Харкова: Зеленський показав фото і відео із наслідками ударів

Четвер 24 липня 2025 13:13
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Обстріл Харкова: Зеленський показав фото і відео із наслідками ударів Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок удару по Харкову відомо про десятки постраждалих, серед яких є діти. Україна потребує допомоги в посиленні протиповітряної оборони (ППО) та розширенні виробництва озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, терористи завдали два удари:

  • один - біля житлового будинку;
  • другий - по цивільному підприємству.

На місцях залучені усі служби: лікарі, рятувальники та правоохоронці. Рятувальники - гасять вогонь.

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/V_Zelenskiy_official)

Україна потребує підтримки

"Абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети. І бачимо, що це єдине бажання Росії - продовжувати агресію, вбивства. Саме тому нам потрібна підтримка в захисті - сильна ППО, розширення виробництва зброї. Все це допоможе захистити життя", - додав Зеленський.

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/V_Zelenskiy_official)

Удар по Харкову 24 липня

Зранку російські терористи атакували Харків керованими авіаційними бомбами (КАБами). Один зі снарядів влучив поряд з багатоповерховим будинком, внаслідок чого загорілись більше десятка автомобілів.

Станом на зараз відомо про 33 постраждалих у місті.

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Харків Війна в Україні
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