Обстріл Харкова: Зеленський показав фото і відео із наслідками ударів

Внаслідок удару по Харкову відомо про десятки постраждалих, серед яких є діти. Україна потребує допомоги в посиленні протиповітряної оборони (ППО) та розширенні виробництва озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, терористи завдали два удари: один - біля житлового будинку;

другий - по цивільному підприємству. На місцях залучені усі служби: лікарі, рятувальники та правоохоронці. Рятувальники - гасять вогонь. Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/V_Zelenskiy_official) Україна потребує підтримки "Абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети. І бачимо, що це єдине бажання Росії - продовжувати агресію, вбивства. Саме тому нам потрібна підтримка в захисті - сильна ППО, розширення виробництва зброї. Все це допоможе захистити життя", - додав Зеленський. Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/V_Zelenskiy_official)