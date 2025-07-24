Российский удар по Харькову: мэр рассказал о последствиях и новых пострадавших

Российский удар по густонаселенному району Харькова привел к ранению уже более 30 человек, среди которых есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Игоря Терехова.

"Сегодня среди белого дня российский агрессор ударил по густозаселенному микрорайону Харькова двумя управляемыми авиабомбами весом по 250 кг каждая. В этот момент на улице были люди. И только чудом обошлось без погибших", - подчеркнул мер.

Он сообщил, что в результате удара были повреждены 20 жилых домов: 17 многоэтажек и три частных домохозяйства в Шевченковском и Холодногорском районах.

Взрывной волной было выбито 612 окон, впрочем, эти данные предварительные, ведь поквартирное обследование до сих пор продолжается.

Удар также оставил воронку на дорожном покрытии. Сгорели семь автомобилей, еще 18 - повреждены. Разрушениям подвергся производственный цех текстильного предприятия, админздание одного из коммунальных предприятий и его складское помещение.

Терехов отметил, что рядом была электрическая подстанция, однако уточнил, что ее повреждения не критичны, и уже к вечеру энергетики планируют полностью восстановить электроснабжение всем потребителям.

По последним данным Терехова, количество пострадавших от обстрелов Харькова КАБами возросло до 37 человек.

Обновлено в 15:54.

По обновленным данным главы Харьковской ОВГА Олега Синегубова, пострадали 39 человек, 6 из них - дети.

В эфире телемарафона глава ОГА сообщил, что в целом на данный момент в медучреждениях находятся 6 пострадавших, среди них 2 детей и одна женщина - в тяжелом состоянии.