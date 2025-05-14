Російський Су-35 порушив повітряний простір Естонії, НАТО підняло винищувачі

Ввечері 13 травня винищувач Су-35 Повітряних сил Росії порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда. Літак перебував там менше ніж хвилину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генштабу Міністерства оборони Естонії.
Як зазначається, російський винищувач не мав плану польоту, а його транспондер був вимкнений. На момент порушення літак також не мав двостороннього радіозв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.
Винищувачі F-16 португальських ВПС, що наразі дислокуються в Емарі в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії, відреагували на інцидент та здійснили розвідувальний політ.
Міністерство закордонних справ країни сьогодні викликало повіреного у справах посольства Росії в Естонії та вручило йому ноту.
У Генштабі зазначили, що це було перше порушення повітряного простору Естонії літаком з Росії з початку цього року.
Нагадаємо, у лютому цього року російський військовий літак Су-24МР порушив повітряний простір Польщі. Інцидент стався над східною частиною Гданської затоки.
У грудні 2024 року Нідерланди разом з Фінляндією та Швецією перехопили над Балтійським морем російські військові літаки.
Того ж місяця російські військові літаки були помічені в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски. Вони залишалися в міжнародному повітряному просторі й не входили в американський або канадський суверенний повітряний простір.
Перед цим Велика Британія підіймала винищувачі через російський літак біля її кордонів. Однак борт РФ не порушив повітряний простір Британії.
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