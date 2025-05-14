Російський Су-35 порушив повітряний простір Естонії, НАТО підняло винищувачі

Як зазначається, російський винищувач не мав плану польоту, а його транспондер був вимкнений. На момент порушення літак також не мав двостороннього радіозв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.

Винищувачі F-16 португальських ВПС, що наразі дислокуються в Емарі в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії, відреагували на інцидент та здійснили розвідувальний політ.

Міністерство закордонних справ країни сьогодні викликало повіреного у справах посольства Росії в Естонії та вручило йому ноту.

У Генштабі зазначили, що це було перше порушення повітряного простору Естонії літаком з Росії з початку цього року.