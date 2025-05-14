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Российский Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии, НАТО подняло истребители

Фото: российский Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вечером 13 мая истребитель Су-35 Воздушных сил России нарушил воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда. Самолет находился там меньше минуты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба Министерства обороны Эстонии.

Как отмечается, российский истребитель не имел плана полета, а его транспондер был выключен. На момент нарушения самолет также не имел двусторонней радиосвязи с эстонской авиадиспетчерской службой.

Истребители F-16 португальских ВВС, которые сейчас дислоцируются в Эмари в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, отреагировали на инцидент и совершили разведывательный полет.

Министерство иностранных дел страны сегодня вызвало поверенного в делах посольства России в Эстонии и вручило ему ноту.

В Генштабе отметили, что это было первое нарушение воздушного пространства Эстонии самолетом из России с начала этого года.

 

Российские самолеты нарушают воздушное пространство стран НАТО

Напомним, в феврале этого года российский военный самолет Су-24МР нарушил воздушное пространство Польши. Инцидент произошел над восточной частью Гданьского залива.

В декабре 2024 года Нидерланды вместе с Финляндией и Швецией перехватили над Балтийским морем российские военные самолеты.

В том же месяце российские военные самолеты были замечены в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски. Они оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство.

Перед этим Великобритания поднимала истребители из-за российского самолета у ее границ. Однако борт РФ не нарушил воздушное пространство Британии.

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