Британія підіймала винищувачі через російський літак
Велика Британія підіймала винищувачі через російський літак біля її кордонів. Борт РФ не порушив повітряний простір Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Літаки Королівських військово-повітряних сил підіймали у четвер, 14 листопада. Винищувачі Typhoon, розгорнуті на базі Лоссімут, відстежували російський літак Ту-142, що пролітав над Північним морем.
"Російський розвідувальний літак був виявлений в зоні інтересів Великої Британії, і він не зміг увійти в суверенний повітряний простір Великої Британії", - йдеться у повідомленні.
Це був другий інцидент за три місяці, коли британський флот та авіація виявили російські кораблі і літаки з інтервалом у тиждень один від одного.
Міноборони Британії також повідомило, що військові кораблі, гелікоптери і літаки дальнього морського патрулювання стежили за двома окремими групами російських кораблів. Вони йшли у протилежних напрямках: одна група до Атлантики, а інша - до Балтійського моря.
Додамо, що не це перший випадок, коли країни НАТО перехоплюють російські літаки, які наближають до повітряного простору країн-союзників. Так, у вересні США перехопили російських військових літаків в районі Аляски.
У серпні Польща підіймала винищувачі F-16 для відстеження російського літака-розвідника Іл-20 над Балтійським морем.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.