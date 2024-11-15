Велика Британія підіймала винищувачі через російський літак біля її кордонів. Борт РФ не порушив повітряний простір Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Літаки Королівських військово-повітряних сил підіймали у четвер, 14 листопада. Винищувачі Typhoon, розгорнуті на базі Лоссімут, відстежували російський літак Ту-142, що пролітав над Північним морем.

"Російський розвідувальний літак був виявлений в зоні інтересів Великої Британії, і він не зміг увійти в суверенний повітряний простір Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

Це був другий інцидент за три місяці, коли британський флот та авіація виявили російські кораблі і літаки з інтервалом у тиждень один від одного.

Міноборони Британії також повідомило, що військові кораблі, гелікоптери і літаки дальнього морського патрулювання стежили за двома окремими групами російських кораблів. Вони йшли у протилежних напрямках: одна група до Атлантики, а інша - до Балтійського моря.