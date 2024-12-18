Нідерландські F-35 перехопили літаки РФ над Балтійським морем
Нідерланди разом з Фінляндією та Швецією перехопили над Балтійським морем російські військові літаки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс написав у Twitter.
"Наші F-35 щодня демонструють пильність проти російської загрози. Вчора (17 грудня - ред.) разом з Фінляндією та Швецією ми супроводжували російські літаки з надзвуковими ракетами над Балтійським морем. Захист нашої безпеки вимагає постійної готовності", - написав Брекельманс.
Варто зауважити, що він не уточнив, які саме російські літаки було перехоплено.
Цікаво і те, що російські військові літаки вчора було помічено в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски. Вони залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в американський або канадський суверенний повітряний простір.
А минулого місяця Велика Британія підіймала винищувачі через російський літак біля її кордонів. Однак борт РФ не порушив повітряний простір Британії.
Також у серпні Польща підіймала винищувачі F-16 для відстеження російського літака-розвідника Іл-20 над Балтійським морем.
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