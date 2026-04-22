У російській Сизрані зафіксували вибухи на НПЗ під час атаки невідомих безпілотників

Перебіг атаки

За даними російського Telegram-каналу Astra, мешканці Сизрані зафіксували на відео проліт дронів над житловими будинками. Близько третьої години ночі очевидці почули потужні вибухи - кількість яких перевищила десяток. Над містом спостерігалися яскраві спалахи.

За допомогою OSINT-аналізу вдалося підтвердити, що відеозаписи зроблено на проспекті "50 років Жовтня" в Сизрані (будівля на вулиці Зоряній, 50). За три кілометри від цієї локації розташований Сизранський нафтопереробний завод.

Закриття аеропорту

Раніше влада регіону попереджала про можливу загрозу атаки безпілотників і задіяла план "Килим". У зв’язку з цим самарський аеропорт Курумоч тимчасово призупинив відправлення та прийом авіарейсів.

Обвалення будинку та постраждалі

За словами губернатора, внаслідок атаки стався частковий обвал під’їзду житлового багатоквартирного будинку на вулиці Астраханській, 8. На місці працюють пошуково-рятувальні загони та екстрені служби.

"З-під завалів врятовано 4 особи, в тому числі одну дитину", - йдеться в повідомленні.

Фото: частково зруйнований будинок у Сизрані (t.me/exilenova_plus)

За даними OSINT-каналів, влучання сталося внаслідок роботи російської ППО.

Потужність Сизранського НПЗ

Торік переробка нафти на Сизранському НПЗ суттєво не досягала проєктних показників. Обсяги становили близько 90 тисяч барелів на добу (4,3 млн метричних тонн на рік). Протягом попереднього року завод виробив 800 тисяч тонн бензину, 1,5 млн тонн дизельного пального та 700 тисяч тонн мазуту.