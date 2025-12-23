Російський "Шахед" влучив у 9-поверхівку Чернігова: вирує пожежа, триває порятунок людей

Удари по Чернігівщині

Нагадаємо незадовго до цього російські війська завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Чернігівському районі. Внаслідок атаки зафіксовано значні пошкодження, що призвело до знеструмлення частини обласного центру.

Крім того, стало відомо, що на Чернігівщині знешкодили ворожий дрон із касетними боєприпасами. Так, до поліції надійшла інформація про знайдені залишки ворожого безпілотника в Корюківському районі – дрон впав на відкритій місцевості.