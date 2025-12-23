Российский "Шахед" попал в 9-этажку Чернигова: бушует пожар, продолжается спасение людей

Удары по Черниговщине

Напомним незадолго до этого российские войска нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Черниговском районе. В результате атаки зафиксированы значительные повреждения, что привело к обесточиванию части областного центра.

Кроме того, стало известно, что на Черниговщине обезвредили вражеский дрон с кассетными боеприпасами. Так, в полицию поступила информация о найденных остатках вражеского беспилотника в Корюковском районе - дрон упал на открытой местности.