Російський "Шахед" уночі залетів у повітряний простір Білорусі

Як повідомляють аналітики з посиланням на джерело Миколаївського Ваньки, дрон зайшов із Київської області в Гомельську область близько 03:15 ночі, тримаючи курс на Хойники.

Після цього він зробив кілька кіл у повітряному просторі Білорусі, а потім повернувся в Україну, о 03:40 продовживши рух у напрямку Іванкова.

За наявними даними, протягом ночі авіація ВПС Білорусі не піднімалася для реагування на інцидент.