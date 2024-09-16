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Російський "Шахед" уночі залетів у повітряний простір Білорусі

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч із 15 на 16 вересня дрон-камікадзе типу «Шахед» перетнув кордон із Білоруссю в районі Гомельської області. Він перебував у повітряному просторі країни приблизно 20 хвилин, пролетівши над Поліським радіаційно-екологічним заповідником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичну групу "Беларускі Гаюн".

Як повідомляють аналітики з посиланням на джерело Миколаївського Ваньки, дрон зайшов із Київської області в Гомельську область близько 03:15 ночі, тримаючи курс на Хойники.

Після цього він зробив кілька кіл у повітряному просторі Білорусі, а потім повернувся в Україну, о 03:40 продовживши рух у напрямку Іванкова.

За наявними даними, протягом ночі авіація ВПС Білорусі не піднімалася для реагування на інцидент.

Нічна атака на Україну

У ніч на 16 вересня у Києві, Київській та інших областях було оголошено повітряну тривогу через атаку російських ударних дронів. У столиці та області працювали сили ППО, також було чути вибухи у Хмельницькій області.

Сили протиповітряної оборони збили близько двох десятків ворожих безпілотників у повітряному просторі довкола Києва. За попередніми даними, у столиці обійшлося без потерпілих та руйнувань.

У ніч проти 16 вересня російські війська провели масштабну атаку, використовуючи ударні дрони "Шахед". Радіотехнічні війська Повітряних Сил України виявили та супроводили 56 ворожих дронів, запущених з території Росії (Курськ та Єйськ).

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