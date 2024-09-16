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У Києві і області працює ППО

Понеділок 16 вересня 2024 01:58
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У Києві і області працює ППО Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Київській області під час повітряної тривоги пролунав вибух. У Київській обласній військовій адміністрації кажуть про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КОВА.

"Київська область! Сили ППО працюють по ворожих БпЛА" - йдеться у повідомленні.

До цього Повітряні Сили попереджали про атаку ударних БПЛА на Київ і Київську область.

Пізніше про роботу ППО повідомили також у Київській міській військовій адміністрації. "В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні КМВА.

Нагадаємо, військові Російської Федерації надвечір 15 вересня запустили "Шахеди" по Україні.

Вночі у Києві та низці інших областей було оголошено тривогу.

14 вересня у Києві через ворожу атаку із застосуванням "Шахедів" та на тлі роботи ППО фіксували падіння уламків ворожих цілей в Оболонському районі. За словами мера, фрагменти впали на територію комунального підприємства у цьому районі. Обійшлося без загоряння.

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