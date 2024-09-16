Российский "Шахед" ночью залетел в воздушное пространство Беларуси

Как сообщают аналитики со ссылкой на источник Николаевского Ваньки, дрон зашел из Киевской области в Гомельскую область около 03:15 ночи, держа курс на Хойники.

После этого он сделал несколько кругов в воздушном пространстве Беларуси, а затем вернулся в Украину, в 03:40 продолжив движение в направлении Иванкова.

По имеющимся данным, в течение ночи авиация ВВС Беларуси не поднималась для реагирования на инцидент.