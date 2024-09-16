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Нічна атака "Шахедів" на Україну: як відпрацювала ППО

Понеділок 16 вересня 2024 08:37
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Нічна атака "Шахедів" на Україну: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 16 вересня російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, використовуючи ударні "Шахеди". З 20:00 15 вересня по 06:00 16 вересня радіотехнічні війська Повітряних Сил України виявили та супроводили 56 ворожих дронів, запущених з території Росії (Курськ і Єйськ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних Сил ЗСУ.

Основним напрямком російської атаки стала Київщина.

До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

У результаті успішних дій українських захисників було знищено 53 ударних дрони в різних регіонах, включно з Київською, Черкаською, Вінницькою, Полтавською, Сумською, Запорізькою, Кіровоградською, Миколаївською та Дніпропетровською областями.

Ще три безпілотники були локаційно втрачені без значних наслідків та постраждалих.

Нічна атака на Україну

У ніч на 16 вересня в Києві, Київській та інших областях була оголошена повітряна тривога через атаку російських ударних дронів. У столиці та області працювали сили ППО, чулися вибухи. Також вибухи були зафіксовані у Хмельницькій області.

Сили протиповітряної оборони збили майже два десятки ворожих безпілотників у повітряному просторі навколо Києва. За попередніми даними, в столиці обійшлося без постраждалих та руйнувань.

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