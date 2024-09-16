Російський "Шахед" уночі залетів у повітряний простір Білорусі

У ніч із 15 на 16 вересня дрон-камікадзе типу «Шахед» перетнув кордон із Білоруссю в районі Гомельської області. Він перебував у повітряному просторі країни приблизно 20 хвилин, пролетівши над Поліським радіаційно-екологічним заповідником.

Як повідомляють аналітики з посиланням на джерело Миколаївського Ваньки, дрон зайшов із Київської області в Гомельську область близько 03:15 ночі, тримаючи курс на Хойники.

Після цього він зробив кілька кіл у повітряному просторі Білорусі, а потім повернувся в Україну, о 03:40 продовживши рух у напрямку Іванкова.

За наявними даними, протягом ночі авіація ВПС Білорусі не піднімалася для реагування на інцидент.