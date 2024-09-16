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Российский "Шахед" ночью залетел в воздушное пространство Беларуси

Понедельник 16 сентября 2024 11:57
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Российский "Шахед" ночью залетел в воздушное пространство Беларуси Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь с 15 на 16 сентября дрон-камикадзе типа "Шахед" пересек границу с Беларусью в районе Гомельской области. Он находился в воздушном пространстве страны около 20 минут, пролетев над Полесским радиационно-экологическим заповедником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитическую группу "Беларускі Гаюн".

Как сообщают аналитики со ссылкой на источник Николаевского Ваньки, дрон зашел из Киевской области в Гомельскую область около 03:15 ночи, держа курс на Хойники.

После этого он сделал несколько кругов в воздушном пространстве Беларуси, а затем вернулся в Украину, в 03:40 продолжив движение в направлении Иванкова.

По имеющимся данным, в течение ночи авиация ВВС Беларуси не поднималась для реагирования на инцидент.

Ночная атака на Украину

В ночь на 16 сентября в Киеве, Киевской и других областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных дронов. В столице и области работали силы ПВО, также были слышны взрывы в Хмельницкой области.

Силы противовоздушной обороны сбили около двух десятков вражеских беспилотников в воздушном пространстве вокруг Киева. По предварительным данным, в столице обошлось без пострадавших и разрушений.

В ночь на 16 сентября российские войска провели масштабную атаку, используя ударные дроны "Шахед". Радиотехнические войска Воздушных Сил Украины обнаружили и сопроводили 56 вражеских дронов, запущенных с территории России (Курск и Ейск).

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