Российский "Шахед" ночью залетел в воздушное пространство Беларуси

В ночь с 15 на 16 сентября дрон-камикадзе типа "Шахед" пересек границу с Беларусью в районе Гомельской области. Он находился в воздушном пространстве страны около 20 минут, пролетев над Полесским радиационно-экологическим заповедником.

Как сообщают аналитики со ссылкой на источник Николаевского Ваньки, дрон зашел из Киевской области в Гомельскую область около 03:15 ночи, держа курс на Хойники.

После этого он сделал несколько кругов в воздушном пространстве Беларуси, а затем вернулся в Украину, в 03:40 продолжив движение в направлении Иванкова.

По имеющимся данным, в течение ночи авиация ВВС Беларуси не поднималась для реагирования на инцидент.