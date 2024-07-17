Німеччина виділить на реконструкцію "Охматдиту" 10 мільйонів євро
Німеччина виділить 10 мільйонів євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит", яка суттєво постраждала під час нещодавньої російської атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра ФРН з питань економічного співробітництва та розвитку Свені Шульце в інтерв'ю Rheinische Post.
Виділені Німеччиною кошти підуть на швидке повернення лікарні в робочий стан і підготовку будівлі до експлуатації в зимовий час.
"Руйнування дитячої лікарні показує, наскільки безжально і нелюдяно Росія веде цю агресивну війну. Найбільше від цієї війни страждають діти. Ми не повинні і не будемо визнавати, що цього місця зцілення онкохворих дітей в Україні більше не існує", - заявила Шульце.
Зазначається, що німецьке Міністерство розвитку має тісне партнерство з "Охматдитом" в рамках німецько-українського співробітництва в галузі охорони здоров'я.
"Ми запропонували уряду України допомогти відновити лікарню - щоб діти могли швидко отримати необхідне їм термінове лікування", - продовжила міністр.
Йдеться, зокрема, про ремонт і технічне обслуговування фасадів лікарні, процедурних кабінетів, а також електро- і теплопостачання.
Ракетний удар РФ по лікарні "Охматдит"
Нагадаємо, що 8 липня РФ запустила велику кількість ракет по Україні. Однією з головних цілей країни-агресора став Київ. Зокрема, окупанти влучили по столичній дитячій лікарні "Охматдит".
Внаслідок атаки було кілька загиблих. Також постраждали десятки лікарів та діти.
Джерела РБК-Україна повідомляли, що один із російських льотчиків після даного теракту здав Головному управлінню розвідки Міноборони України своїх колег.
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