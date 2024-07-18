Німеччина прийняла на лікування важкохворих дітей з "Охматдиту"

Німеччина прийняла важкохворих дітей, які раніше проходили лікування в дитячій лікарні "Охматдит", що зазнала обстрілу з боку росіян 8 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Німеччини.

Зазначається, що до Німеччини було евакуйовано на лікування вісьмох дітей віком від кількох місяців до 15 років, більшість з них - онкохворі. Діти прибули до Німеччини у супроводі близьких родичів.

"Ракетний обстріл дитячої клініки в Києві ще раз показав незбагненну нелюдськість, з якою Путін веде свою агресивну війну проти України. Саме тому ми продовжуємо нашу гуманітарну підтримку України всіма силами", - розповіла глава МВС Німеччини Ненсі Фезер.

Ракетний удар РФ по лікарні "Охматдит"

У понеділок, 8 липня, Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні "Охматдит".

Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в "Охматдиті" після операції.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що один із російських льотчиків після даного теракту здав Головному управлінню розвідки Міноборони України своїх колег.

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