Австрія лікуватиме двох важкохворих дітей з "Охматдиту"
Австрія прийняла на лікування двох важкохворих дітей з київської лікарні "Охматдит", по якій РФ, 8 липня, завдала ракетний удар.
Про це повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, передає РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х (колишній Twitter).
Він зазначив, що після руйнівної атаки на українську дитячу лікарню, Австрія негайно запропонувала допомогу.
У співпраці між австрійським МЗС та МВС, ÖGK та українською владою вдалось вивезти двох важкохворих дітей до Австрії, щоб продовжити їх лікування.
У свою чергу посол України в Австрії Василь Химинець подякував Негаммеру за його участь у допомозі українським дітям і підтвердив, що допомога була запропоновано негайно.
"Допомога федерального уряду була запропонована негайно, українські діти-пацієнти вже перебувають у клініках Австрії на лікуванні. Зразковий приклад!", - написав український дипломат у соцмережі Х.
Днями раніше видання Kronen Zeitung повідомляло, що на лікування в Австрію доправили 12-річного Владислава і 13-річного Юрія. Обидві дитини мають онкологічні захворювання. Зараз вони проходять курс хіміотерапії в лікарнях Граца і Зальцбурга.
Нагадаємо, що Німеччина виділить 10 мільйонів євро на реконструкцію дитячої лікарні «Охматдит» у Києві. Кошти підуть на швидке повернення установи в робочий стан і підготовку будівлі до експлуатації в зимовий період.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що уряд Латвії ухвалив рішення про виділення 100 млн євро на підтримку українських лікарень під час війни. Допомога може бути використана для реконструкції медустанов, оснащення їх медичним обладнанням, забезпечення їх роботи та для лікування пацієнтів.
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