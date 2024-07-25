В российской ракете, ударившей по "Охматдету" был американский чип, - NYT

В этом месяце российские оккупанты атаковали ракетой детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Оказалось, что крылатая ракета РФ была оснащена микросхемой из США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Днем 8 июля российская ракета влетела в детскую больницу в Киеве, в результате чего два человека погибли и еще 10 получили ранения, в том числе среди пострадавших семеро детей.

По данным Национального агентства по предотвращению коррупции Украины, крылатая ракета дальнего радиуса действия Х-101, выпущенная по Киеву, была оснащена электроникой американских производителей микросхем, ограниченных торговыми ограничениями.

Американский чип в российской ракете

По данным издания, одним из важных чипов в российских ракетах была полевая программируемая матрица ворот (Field Programmable Gate Array, или FPGA), производимая американскими компаниями Advanced Micro Devices и Intel.

Этот чип используется в пожарных сигнализациях, интернет-модемах, ракетах и беспилотниках для молниеносной обработки данных и запрещен для продажи в Россию.