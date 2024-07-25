ua en ru
Чт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В российской ракете, ударившей по "Охматдету" был американский чип, - NYT

США, Четверг 25 июля 2024 20:14
UA EN RU
В российской ракете, ударившей по "Охматдету" был американский чип, - NYT Фото: Россияне атаковали охмадит(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В этом месяце российские оккупанты атаковали ракетой детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Оказалось, что крылатая ракета РФ была оснащена микросхемой из США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным Национального агентства по предотвращению коррупции Украины, крылатая ракета дальнего радиуса действия Х-101, выпущенная по Киеву, была оснащена электроникой американских производителей микросхем, ограниченных торговыми ограничениями.

Американский чип в российской ракете

По данным издания, одним из важных чипов в российских ракетах была полевая программируемая матрица ворот (Field Programmable Gate Array, или FPGA), производимая американскими компаниями Advanced Micro Devices и Intel.

Этот чип используется в пожарных сигнализациях, интернет-модемах, ракетах и беспилотниках для молниеносной обработки данных и запрещен для продажи в Россию.

По данным российской таможни, с начала войны Россия импортировала FPGA на сумму свыше 390 миллионов долларов. Эти поставки – лишь часть усилий Кремля, направленных на то, чтобы обойти санкции и сохранить поставки критически важных технологий.

Подробнее об атаке россиян на детскую больницу, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы уже сообщали, что российская ракета, попавшая в "Охматдет" имела западные компоненты.

Отметим также, что Германия сообщила, что предоставит 10 миллионов евро на реконструкцию "Охматдета".

В то же время, Германия и Австрия приняли детей из больницы к себе на лечение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Охматдет Война в Украине Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Стало известно имя подозреваемого в убийстве Фарион
Стало известно имя подозреваемого в убийстве Фарион
DAILY
Извилистая тропа мира. Где Израиль ищет поддержку и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Извилистая тропа мира. Где Израиль ищет поддержку и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война