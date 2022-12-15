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У британській розвідці оцінили можливість нового наступу на північ України

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Четвер 15 грудня 2022 09:05
У британській розвідці оцінили можливість нового наступу на північ України Фото: російські війська у Білорусі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Наразі навчання білоруських та російських військ навряд чи становитимуть силу, яка здатна провести новий наступ на північ України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії.

Там зазначають, що навчання білоруської армії відбуваються на північному заході країни, далеко від кордону з Україною. При цьому в Білорусь було перекинуто російські підрозділи мобілізованих резервістів.

Однак, незважаючи на те, що Білорусь відіграла ключову допоміжну роль у наступі Росії на Київ 24 лютого 2022 року, наразі навчання двох армій навряд чи становитимуть силу, здатну провести новий успішний штурм північної України, заявили у британській розвідці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія знову перекинула до Білорусі свої винищувачі МіГ-31К. Вони можуть бути носіями гіперзвукових ракет "Кинжал". Також до Мачулищ прилетів російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Тим часом в Офісі президента України запевнили, що ризику повторного наступу з Білорусі наразі немає. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, все, що відбувається на білоруській території, є інформаційною роботою для дестабілізації України.

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