Росія програє у війні, далі їй буде тільки гірше: адмірал Британії дав прогноз

Російська Федерація зазнала невдачі у війні проти України та продовжуватиме програвати у всіх своїх військових цілях. Чим далі, тим лише гірше буде для Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави комітету начальників штабів Великої Британії адмірала Тоні Радакіна, якого цитує Financial Times.

За його словами, вичерпання боєприпасів у росіян зменшує їх здатність проводити успішні наземні наступи.

"Росія програє, вільний світ виграє, а війна в Україні стане лише важчою для сил Москви, оскільки їм не вистачає боєприпасів...РФ зазнала поразки і зазнає поразки у всіх своїх військових цілях", - заявив Радакін.

Він також зазначив, що "у Москві гола шафа", тоді як понад 50 союзників підтримують Київ коштами та озброєнням з усією політичною рішучістю.

При цьому британський адмірал наголосив, хорошою новиною є колективна відповідь Заходу на російську загрозу.

"Це принесло справжню перемогу в нашій досяжності та надіслало потужне повідомлення іншим авторитарним державам. Погана новина ж полягає в тому, що протистояння цим загрозам потребує додаткових інвестицій", - додав Радакін.

Нагадаємо, що західні союзники неодноразово висловлювали думку про те, що Росія програє у війні проти України. Про таке, зокрема, нещодавно заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Додамо, що українська сторона також цілком впевнена у своїй перемозі. Так, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ми здолаємо ворога і озвучив потреби у озброєнні, які допоможуть це зробити.

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