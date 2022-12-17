Российский план. Когда и как может начаться большое наступление на Украину

Российская Федерация в ближайшие месяцы может начать новое наступление. Украинское военное руководство говорит о феврале 2023 года и указывает на соответствующие признаки.

РБК-Украина собрало все, что известно о возможном наступлении и что об этом думают эксперты.

Сроки и российский план

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что противник может начать новую волну наступления именно в последний зимний месяц. По его мнению, такие сроки связаны с подготовкой российских мобилизованных.

Отметим, в рамках осенней кампании Россия набрала в войска около 300 000 человек. По заявлениям Москвы, половина из них уже пошла на усиление действующих подразделений, остальные 150 000 проходят подготовку к будущим наступлениям.

"Вторая часть мобилизованных приступила к учебным курсам в разных лагерях. Они готовятся минимум три месяца. Это означает, что следующую волну наступления они попытаются начать скорее всего в феврале, как и в прошлом году. Это их план", - отметил Резников.

Он также полагает, что мобилизация в России продолжится, поскольку ее военное командование не отступает от тактики "мясорубки". То есть бросает в бой как можно больше людей в надежде сокрушить украинскую армию.

О критических зимних месяцах говорит и главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный. В интервью The Economist он подчеркнул, что с помощью западных партнеров мониторится ситуация на фронтах и подготовка к повторному наступлению. По его словам, оно может начаться в феврале или в лучшем случае в марте. Худшим сценарием Залужный называет январь 2023 года.

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит о возможном наступлении россиян в феврале (facebook com GeneralStaff ua)

Командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук подчеркивает, что может готовиться сценарий нового наступления 24 февраля, в годовщину начала полномасштабной войны.

"Да, мы предполагаем такие варианты, такие сценарии. Мы к этому готовимся. Мы живем с мыслью, что они снова будут наступать. Это наша задача", - отметил он.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина объяснил, что сейчас россияне пытаются сформировать из 150-200 тысяч мобилизованных какую ударную группировку, и завершение процесса как раз планируется на конец зимы или начало весны.

Возможные направления

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечает, что новое российское наступление необязательно начнется на Донбассе. Вполне вероятно, противник может снова двинуться на Киев со стороны Беларуси и активизироваться на южном направлении. Для Украины сейчас главное тоже максимально подготовиться, чтобы продолжить сражения со свежими силами и резервами.

В том числе потому, что российская мобилизация, похоже, сработала. Залужный уверен, что десятки тысяч россиян готовы воевать, и это, несмотря на их плохое оснащение, представляет большую проблему.

"По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 млн человек… Сейчас россияне готовят около 200 000 свежих солдат. Я не сомневаюсь, что у них будет еще одна попытка захватить Киев", - отметил он.

О том, что россияне, скорее всего, будут повторяться, говорит военный эксперт Роман Свитан. Дело в том, что российская армия работает по определенным шаблонам и попытается повторить план 24 февраля 2022 года. Его разработка могла вестись около трех лет, и на сегодня у противника попросту нет альтернативы.

По мнению эксперта, россияне будут накачивать определенным количеством войск те направления, где у них не сложилось.

"Эта информация в принципе есть у всех разведок мира, потому и наши командиры ее озвучивают, мы это понимаем. Весь вопрос в том, смогут ли россияне реализовать свой план. На данный момент, исходя из того, количества войск, которое у них есть, они не могут его выполнить. Им нужно еще время, чтобы собрать войска, провести мобилизацию и подготовку личного состава, накачать его техникой", - отметил Свитан.

То есть план не изменился, но его реализация зависит от количество собранных войск. Грубо говоря, если противник успеет подготовить 100 тысяч военных, то попробует взять в малые клещи Донецкую область. Если 200 тысяч - возможно, движение с юга в сторону Днепра; если 300 тысяч - на Днепр могут пойти и с Сумского направления. Чтобы создать реальную угрозу для Киева и на вышеуказанных участках, по его мнению, нужно не менее 500 000 российских военных.

Фото: угроза для конкретных направлений зависит от количества солдат, которых соберет Россия (GettyImages)

Александр Мусиенко в свою очередь считает, что подготовленная ударная группировка сосредоточится на одном направлении. И, скорее всего, это будет наступление из Белгородской и Курской областей. Как вариант - еще одна группировка, поменьше, будет отвлекать Силы обороны Украины на севере или юге. Где именно - на Волыни, на Киевском направлении или на Запорожском - станет понятно позже, когда будет заметно, где концентрируются войска.

"Очевидно, они не будут повторять ошибки, которые были допущены 24 февраля, и попытаются сконцентрироваться на ударе на одном-двух направлениях. Кроме того, на одно-два направления им хватит и их ресурсов. Потому что российские ресурсы не безграничны, у них тоже есть проблемы с оружием и обеспечением", - подчеркнул эксперт.

Есть ли угроза с Беларуси

Командующий ОК "Юг" Александр Ковальчук отмечает, что угроза с Белорусского направления никуда не исчезла.

"Мы рассматриваем возможное наступление со стороны Беларуси в конце февраля, возможно позже... Мы готовимся к этому. Мы расследуем. Мы смотрим, где они накапливают силы и средства", - отметил он.

РБК-Украина подробно разбирало эти моменты в материале "Угроза с севера. Решится ли РФ на повторное наступление и чего ждать от Беларуси".

Но на днях стало известно, что 19 декабря Владимир Путин посетит Минск и проведет встречу с Александром Лукашенко. Похоже, одной из главных целей может быть привлечение белорусской армии в войне в Украине.

По мнению Александра Мусиенко, белорусский диктатор, видимо, хочет войти в историю как Франциско Франко, который во время Второй мировой войны был союзником нацистской Германии, но не отправлял испанские войска воевать. Но Путин может найти аргументы и в той или иной форме будет поднимать вопрос более активного участия Беларуси в войне.

Для реализации своего плана на Украину российскому президента сейчас не хватает 100-150 тысяч человек. И, скорее всего, часть из них он рассчитывает получить от союзника.

Что с тактикой

Вторжение в Украину 24 февраля 2022 года сопровождалась воздушными ударами и заходом российских колонн. Но спустя год войны с учетом готовности украинских сил повторить такой трюк не выйдет.

По словам Мусиенко, россияне в ходе наступательных действий могут применять авиацию, но, скорее всего, это будут пуски дальнобойных ракет без захода в воздушное пространство. Если же противник попытается заходить в небо Украины для сброса неуправляемых бомб, то понесет большие потери в авиации.

"Потому что, как только они будут заходить вглубь, и их увидит десантник из ПЗРК, он будет их сбивать. Противодействовать вражеским атакам с воздуха украинские войска уже научились, поэтому я не думаю, что это будет чрезвычайно большими угрозами", - отметил он.

Как подчеркивает Роман Свитан, тактика 2022 года провалилась, и теперь россияне будут идти фронтальными, а не радиальными наступлениями. То есть, вполне ожидаем именно широкий фронт, чтобы украинские силы не смогли разбивать противника с флангов.

Что говорят на Западе

От западных партнеров пока звучат противоречивые оценки. На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прямо сейчас Россия добивается заморозки военного конфликта перед новым наступлением весной.

"Мы говорили о полномасштабном вторжении еще осенью прошлого года. Сейчас мы видим то, что Россия пытается заморозить конфликт, чтобы восстановиться и начать новое наступление следующей весной", - сказал Столтенберг.

По его мнению, зимой война может войти в более спокойную фазу, во время которой Россия и Украина попытаются перегруппироваться и дооснастить свои силы. С учетом того, что Москва не демонстрирует движение к миру, страны НАТО должны поддержать украинские войска вооружениями.

Фото: Йенс Столтенберг прогнозирует российское наступление весной (GettyImages)

Начальник штабов Великобритании Энтони Радакин уверен, что Россия потерпела неудачу и продолжит проигрывать, не достигнув военных целей. В том числе потому, что запасы артиллерийских боеприпасов истощаются, и это в свою очередь снижает способность вести наступление.

Британская разведка отмечает, что нынешние совместные учения России и Беларуси вряд ли сформируют силу, способную провести новое наступление. Но ее оценка касается лишь ближайшей перспективы. А представитель Белого дома Джон Кирби добавляет, что США не видят признаков подготовки наступления конкретно на Киев. Но пообещал внимательно следить за передвижением сил российской армии.

Отставной генерал, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес прямо раскритиковал прогнозы украинского военного руководства относительно наступления в феврале силами 200-тысячной группировки.

"Я сомневаюсь, что Россия сможет собрать силы такого размера за это время. Преувеличение потенциала для новых российских наступлений подпитывает тех, кто ищет причины не продолжать поддержку Украины", - отметил он.

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Тем не менее угроза нового наступления подталкивает США к расширению военной поддержки Украины. По данным Politico, речь идет о передаче ракетных систем Patriot и "умных бомб". Что касается Patriot, то накануне президент Джо Байден намекнул на скорые новости, но по состоянию на сегодня конкретных объявлений не было.

Опрошенные РБК-Украина эксперты сходятся во мнении, что сейчас Силам обороны необходимо оружие от западных партнеров, чтобы разбить противника. И массовая мобилизация будет необязательной, если войска получат озвученные Валерием Залужным 300 танков, 500 гаубиц и 600 бронемашин.

Президент Владимир Зеленский говорит, что Россия не отказывалась от планов захватить Украину и в следующем году будет мстить за провал попытки оккупировать страну. Согласно свежим оценкам украинской разведки, прямо сейчас нет признаков формирования ударных групп для наступления в феврале. Но это не означает, что и угрозы такой нет.