ua en ru
Ср, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Російський обстріл пошкодив мережі Книгарні "Є": частина сервісів не працює

17:57 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Марія Науменко
Російський обстріл пошкодив мережі Книгарні "Є": частина сервісів не працює Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російський обстріл Києва 23 вересня пошкодив телекомунікаційні мережі інтернет-магазину книг "Книгарня "Є", через що частина сервісів тимчасово не працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Instagram "Книгарня "Є".

У компанії зазначили, що через наслідки російської атаки частина сервісів тимчасово недоступна. Зокрема, через перебої мережа не може повноцінно інформувати клієнтів про нові акції.

"Тут міг бути допис про вашу улюблену акцію, але внаслідок ворожого обстрілу Києва було пошкоджено телекомунікаційні мережі "Книгарня "Є", внаслідок чого частина сервісів тимчасово не доступні", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про відновлення

Наразі фахівці проводять аварійно-ремонтні роботи. У компанії перепросили клієнтів за незручності та подякували за розуміння.

Водночас фізичні магазини мережі продовжують працювати. Клієнтів запевнили, що, попри пошкодження телекомунікаційних мереж, двері книгарень залишаються відкритими.

"Попри все двері наших книгарень залишаються відкритими для вас. Завжди раді вам!" - зазначили в "Книгарні Є".

Нагадаємо, після російської атаки 23 вересня у Києві пошкоджено один зі столичних дата-центрів. Через це в мережах провайдерів UTELS та "Павутина" виникли перебої зі зв'язком і доступом до окремих послуг.

Проблеми з інтернетом спостерігаються приблизно у 100 тисяч домогосподарств у Києві та області.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Інтернет Київ Російська Федерація Україна Бізнес
Новини
У Києві вже понад 40 постраждалих, атака дронів досі триває
У Києві вже понад 40 постраждалих, атака дронів досі триває
Аналітика
Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом
Роман Коткореспондент РБК-Україна Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом