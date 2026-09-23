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Российский обстрел повредил сети "Книгарні Є": часть сервисов не работает

17:57 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Российский обстрел повредил сети "Книгарні Є": часть сервисов не работает Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
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Российские обстрелы Киева 23 сентября повредили телекоммуникационные сети интернет-магазина книг "Книгарня Є", из-за чего часть сервисов временно не работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Instagram "Книгарня Є".

В компании отметили, что из-за последствий российской атаки часть сервисов временно недоступна. В частности, из-за перебоев сеть не может полноценно информировать клиентов о новых акциях.

"Здесь могла быть сообщение о вашей любимой акции, но в результате вражеского обстрела Киева были повреждены телекоммуникационные сети "Книгарня Є", в результате чего часть сервисов временно недоступны", - говорится в сообщении.

Что известно о восстановлении

Специалисты проводят аварийно-ремонтные работы. В компании извинились перед клиентами за неудобства и поблагодарили за понимание.

В то же время, физические магазины сети продолжают работать. Клиентов заверили, что, несмотря на повреждения телекоммуникационных сетей, двери книжных магазинов остаются открытыми.

"Несмотря на все двери наших книжных магазинов остаются открытыми для вас. Всегда рады вам!" - отметили в "Книгарні Є"

Напомним, после российской атаки 23 сентября в Киеве поврежден один из столичных дата-центров . Поэтому в сетях провайдеров UTELS и "Паутина" возникли перебои со связью и доступом к отдельным услугам.

Проблемы с интернетом наблюдаются около 100 тысяч домохозяйств в Киеве и области.

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