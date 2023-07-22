Російський обстріл Нью-Йорку Донецької області: кількість загиблих зросла до чотирьох
Вчора, 21 липня, російські окупанти здійснили обстріл Нью-Йорка Донецької області. Кількість загиблих зросла до чотирьох.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Як пише пресслужба, росіяни завдали удару по населеному пункту авіабомбами ФАБ-250.
"Внаслідок обстрілу загинуло четверо місцевих мешканців, серед них подружжя - рештки їх тіл вилучені рятувальниками з-під завалів зруйнованого будинку", - пише пресслужба.
Також поранень зазнали троє цивільних, у тому ж числі жінка, чоловік якої загинув. З ушкодженнями різного ступеня їх доставили до медичного закладу.
"Вибуховими хвилями пошкоджено об’єкти житлової забудови й господарські споруди. Остаточна кількість постраждалих від обстрілу встановлюється. На місці працюють правоохоронці та рятувальники", - додає прокуратура.
Обстріли Донецької області
Сьогодні Донецька область залишається в епіцентрі бойових дій. Активні бої тривають у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а також у напрямку Волновахи.
Як писав голова Донецької ОВА Павло Кириленко, лише протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів загинули 6 жителів регіону: 4 у Нью-Йорку й ще 2 у Дружбі. Зокрема 5 людей отримали поранення.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав Кириленко.
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