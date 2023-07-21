Окупанти обстріляли Донецьку область: є поранені

Російські військові вчергове обстріляли території Донецької області. В результаті ворожої атаки було поранено 4 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака .

"Росіяни нанесли 3 авіаудари по смт Нью-Йорк в Донецькій області", - повідомив Єрмак.

За його даними, в результаті ворожого обстрілу було пораненого чоловіка та трьох жінок.

Атаки РФ по Україні за допомогою авіабомб

Росія використовує керовані авіабомби не лише під час обстрілів Харківської області, а й Херсонської, Донецької та Запорізької.

Наприклад, наприкінці травня окупанти скинули на Нью-Йорк Донецькій області авіабомбу ФАБ-250, одна людина отримала поранення. Крім того, під час скидання двох авіабомб на пункт видачі гумдопомоги в Оріхові Запорізької області, 7 людей загинули, 13 отримали поранення.

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