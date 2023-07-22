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Российский обстрел Нью-Йорка Донецкой области: количество погибших возросло до четырех

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Суббота 22 июля 2023 08:32
Российский обстрел Нью-Йорка Донецкой области: количество погибших возросло до четырех Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 21 июля, российские оккупанты совершили обстрел Нью-Йорка Донецкой области. Число погибших возросло до четырех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Как пишет пресс-служба, россияне нанесли удар по населенному пункту авиабомбами ФАБ-250.

"В результате обстрела погибли четверо местных жителей, среди них супруги - останки их тел изъяты спасателями из-под завалов разрушенного дома", - пишет пресс-служба.

Также ранения получили трое гражданских, в том же числе женщина, муж которой погиб. С повреждениями различной степени их доставили в медицинское учреждение.

"Взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки. Окончательное количество пострадавших от обстрела устанавливается. На месте работают правоохранители и спасатели", - добавляет прокуратура.

Обстрелы Донецкой области

Сегодня Донецкая область остается в эпицентре боевых действий. Активные бои продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а также в направлении Волновахи.

Как писал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, только за прошедшие сутки в результате российских обстрелов погибли 6 жителей региона: 4 в Нью-Йорке и еще 2 в Дружбе. В том числе 5 человек получили ранения.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - добавил Кириленко.

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