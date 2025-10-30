ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Російський нафтопереробний завод зупиняє потужності: що відомо

Росія, Четвер 30 жовтня 2025 12:32
UA EN RU
Російський нафтопереробний завод зупиняє потужності: що відомо Фото: ще один нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу (vk.com)
Автор: Каріна Левицька

Ільський нафтопереробний завод у Росії зупинив частину виробництва. Причиною називають плановий ремонт обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vesti.

Ільський НПЗ повідомив про тимчасову зупинку частини виробничих потужностей. Підприємство нібито йде на "плановий ремонт та обслуговування обладнання", при цьому в галузі зазначають, що завод також має проблеми з реалізацією продукції та скорочує обсяги переробки.

Зазначається, що складна економічна ситуація, санкції та затримки з модернізацією обладнання вплинули на роботу підприємства, а відновлення виробництва може тривати кілька місяців.

Водночас припинення його діяльності може позначитися на регіональному ринку палива та логістиці постачання. Офіційних термінів поновлення роботи наразі ж не називають.

Удари по НПЗ в Росії

Нагадаємо, що ще на початку вересня, Сили спеціальних операцій України вивели з ладу Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.

Як відомо, операцію проводили у взаємодії з російськими партизанами.

Загалом Сили оборони України в ніч на 7 вересня завдали ударів по кількох об'єктах в Росії. Воїни атакували частину нафтопроводу "Стальной конь" та Ільський НПЗ.

А за день до цього, 6 вересня Сили безпілотних систем випустили відеозвіт за підсумками ударів по російських нафтопереробних заводах у серпні цього року. Загалом, на той момент, операторами 14-го полку СБС було проведено 11 операцій "deep strike".

Зауважимо, що у ніч на 29 жовтня Сили оборони України здійснили серію точних ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу Росії.

Під вогнем опинилися одразу три підприємства. Детальніше про це в матеріалі РБК-Україна.

