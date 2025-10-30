ua en ru
Российский нефтеперерабатывающий завод останавливает мощности: что известно

Россия, Четверг 30 октября 2025 12:32
Российский нефтеперерабатывающий завод останавливает мощности: что известно Фото: еще один нефтеперерабатывающий завод в России остановил работу (vk.com)
Автор: Карина Левицкая

Ильский нефтеперерабатывающий завод в России остановил часть производства. Причиной называют плановый ремонт оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vesti.

Ильский НПЗ сообщил о временной остановке части производственных мощностей. Предприятие якобы уходит на "плановый ремонт и обслуживание оборудования", при этом в отрасли отмечают, что завод также имеет проблемы с реализацией продукции и сокращает объемы переработки.

Отмечается, что сложная экономическая ситуация, санкции и задержки с модернизацией оборудования повлияли на работу предприятия, а восстановление производства может занять несколько месяцев.

В то же время прекращение его деятельности может сказаться на региональном рынке топлива и логистике поставок. Официальных сроков возобновления работы пока же не называют.

Удары по НПЗ в России

Напомним, что еще в начале сентября, Силы специальных операций Украины вывели из строя Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.

Как известно, операцию проводили во взаимодействии с российскими партизанами.

В целом Силы обороны Украины в ночь на 7 сентября нанесли удары по нескольким объектам в России. Воины атаковали часть нефтепровода "Стальной конь" и Ильский НПЗ.

А за день до этого, 6 сентября Силы беспилотных систем выпустили видеоотчет по итогам ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в августе этого года. В общем, на тот момент, операторами 14-го полка СБС было проведено 11 операций "deep strike".

Заметим, что в ночь на 29 октября Силы обороны Украины осуществили серию точных ударов по стратегическим объектам военно-промышленного комплекса России.

Под огнем оказались сразу три предприятия. Подробнее об этом в материале РБК-Украина.

