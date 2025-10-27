Российский "Лукойл" из-за санкций вынужден продавать свои активы за рубежом

В понедельник, 27 октября, российская нефтяная компания "Лукойл" заявила о намерении продать свои активы за рубежом. Причина - введение западными странами санкций в отношении нее и ее дочерних предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Лукойла".

"В связи с введением ограничительных мер против компании и ее дочерних предприятий некоторыми государствами, компания объявляет о своем намерении продать свои международные активы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что рассмотрение предложений от потенциальных покупателей уже стартовало.

"Лукойл" сообщил, что продажа активов будет происходить в рамках лицензии, которую выдало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Российская компания собирается обратиться за продлением действия лицензии для обеспечения бесперебойной работы международных активов до завершения сделок.