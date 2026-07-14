Російський літак-розвідник перехопили на підльоті до Польщі

Російський літак-розвідник Іл-20 наблизився до повітряного простору Польщі над Балтійським морем. На його перехоплення оперативно підняли чергову пару винищувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF24.
Інцидент стався у вівторок, 14 липня, після полудня приблизно за 30 кілометрів від міста Устка над Балтійським морем.
За словами міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, для його перехоплення підняли винищувачі.
"Чергова пара наших винищувачів перехопила російський розвідувальний літак, який намагався вторгнутися в польський повітряний простір. Нехай ця подія дасть зрозуміти всім, хто намагається спотворити реальність, що Росія становить безпосередню загрозу", - заявив міністр.
Після встановлення радіозв'язку та отримання вимоги залишити район російський екіпаж змінив курс і повернув у бік Росії.
Глава польського Міноборони зазначив, що це перша за тривалий час спроба російського літака наблизитися до морського кордону країни з метою розвідки систем протиповітряної оборони.
Нагадаємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія наразі не має ресурсів для нападу на Польщу через війну проти України.
Водночас, за його словами, Кремль може вдатися до окремих провокацій, щоб перевірити рішучість НАТО.
Однак, на думку Сікорського, публічне розголошення цих планів має зіграти на випередження та стримати Москву від подальшої агресії.