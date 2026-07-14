Российский самолет-разведчик перехватили на подлете в Польшу

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что у России пока нет ресурсов для нападения на Польшу из-за войны против Украины.

В то же время, по его словам, Кремль может прибегнуть к отдельным провокациям, чтобы проверить решимость НАТО.

Однако, по мнению Сикорского, публичное разглашение этих планов должно сыграть на опережение и умерить Москву от дальнейшей агрессии.