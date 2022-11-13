Російський літак МіГ провів тренувальні польоти з ракетою "Кинжал" у Білорусі, - "Гаюн"

"У розпорядженні моніторингової групи "Беларускі Гаюн" з'явилися фотодокази, що МіГ-31К ВКС РФ з рег. номером RF-92339, який літав над Білоруссю у супроводі винищувача з Барановичів, проводив польоти, несучи на собі гіперзвукову аеробалістичну ракету Х-47 ", - сказано у повідомленні.

Моніторингова група також вперше опублікувала фотографію, яка візуально підтверджує, що МіГ-31 з номером RF-92339 було переобладнано у модифікацію К (що може нести на собі "Кинжал"). До цього така інформація була лише про RF-92462.

Передбачається, що і 3-й МіГ-31К з номером RF-92333, що знаходиться в Мачулищах, також може нести ракету Х-47М2 "Кинжал".

Нагадаємо, 11 листопада в Білорусі приземлилися чотири військово-транспортні літаки РФ.

Також повідомлялося, що Росія, ймовірно, вивозить із Білорусі ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

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