Российский самолет МиГ провел тренировочные полеты с ракетой "Кинжал" в Беларуси, - "Гаюн"

"В распоряжении мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" появились фотодоказательства, что МиГ-31К ВКС РФ с рег. номером RF-92339, который летал над Беларусью в сопровождении истребителя из Барановичей, проводил полеты, неся на себе гиперзвуковую аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", - сказано в сообщении.

Мониторинговая группа также впервые опубликовало фотографию, которая визуально подтверждает, что МиГ-31 с номером RF-92339 был переоборудован в модификацию К (что может нести на себе "Кинжал"). До этого такая информация была только о RF-92462.

Предполагается, что и 3-й МиГ-31К с номером RF-92333, который находится в Мачулищах, также может нести на себе ракету Х-47М2 "Кинжал".

Напомним, 11 ноября в Беларуси приземлились четыре военно-транспортных самолета РФ.

Также сообщалось, что Россия, вероятно, вывозит из Беларуси ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

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