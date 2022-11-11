До Білорусі прилетіли чотири військово-транспорті літаки Росії: що відомо
В Білорусі приземлились чотири військово-транспортні літаки Росії. Однак, невідомо, що саме вони транспортували.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".
Як відзначає канал, 4 одиниці Іл-76 приземлились на аеродром у Мачулищах у проміжку між 15:30 та 16:00 за київським часом. Реєстраційні номери літаків:
- RA-76767;
- RA-78789;
- RF-76731;
- RF-76605.
"Що привезли і чи привезли щось ці літаки - поки невідомо", - додає канал.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Генеральному штабі ЗСУ звернулися до військовослужбовців Росії та Білорусі.
Також у Генштабі розповіли, де обидві ворожі країни можуть використати спільні війська для наступу проти України.
Тим часом генерал США у відставці Бен Ходжес заявив, що участь білоруських військ у війні проти України є малоймовірною.
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