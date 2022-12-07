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У російській Курській області почали формувати народну дружину

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Середа 07 грудня 2022 04:47
У російській Курській області почали формувати народну дружину Фото: у російській Курській області створюють народну дружину (скриншот з відео t.me/gubernator_46)
Автор: Володимир Костирін

У російській Курській області, яка межує з Україною, оголосили про початок формування народної дружини. Перед цим у сусідній Бєлгородській області вирішили створювати загони територіальної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву курського губернатора Романа Старовойта в Telegram.

"Курська область знову на захисті кордонів держави. У нас формується народна дружина "Патріот"", - розповів посадовець.

За його словами, добровольці після серйозного відбору та бойової підготовки допомагатимуть військовим охороняти територію Курської області.

Керівник регіону, з якого війська РФ регулярно обстрілюють територію України, також пише, що такі народні дружини "не пропустять ворога" та "захистять рідний край".

Додамо, що 6 грудня його колега з Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про ухвалення рішення про початок підготовки та формування "загонів територіальної оборони або самооборони".

Чиновник розповів про плани сформувати декілька таких батальйонів на території всіх прикордонних районів Бєлгородської області, та навчання, які проводять "досвідчені інструктори, які пройшли велику кількість локальних воєн та мають бойовий досвід".

Нагадаємо, раніше в листопаді стало відомо, що ПВК "Вагнер" почала набирати "ополченців" у двох прикордонних з Україною областях РФ - Курській та Бєлгородській - для їх нібито "захисту".

Нещодавно аналітики ISW повідомляли, що у Кремлі створюють інформаційні умови для атаки під "чужим прапором" у Бєлгородській області.

На початку цього тижня, 5 грудня, у РФ відразу на двох аеродромах у різних областях пролунали вибухи. А в ніч проти 6 грудня вибухала і горіла нафтобаза в районі аеродрому в Курську - місцева влада теж говорить про атаку безпілотника.

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