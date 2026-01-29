Російський корабель помітили біля підводних кабелів зв’язку: Британія втрутилась

Відомо, що вантажне судно "Sinegorsk" увійшло до Брістольської затоки ввечері у вівторок, 27 січня.

Воно стало на якір близько двох миль від узбережжя Майнхеда в графстві Сомерсет, менш ніж за милю від підводних телекомунікаційних кабелів, що з’єднують Британію з США, Канадою, Іспанією та Португалією.

Російські моряки стверджували, що проводять "необхідні ремонтні роботи", однак британські чиновники не повірили їхнім поясненням, зазначивши, що дії судна виглядають "глибоко підозрілими".

Більше того, тіньовий міністр з питань національної безпеки (Shadow Security Minister) Алісія Кернс наголосила, що випадок демонструє "постійні та підступні загрози, які Велика Британія отримує від Путіна та його союзників".

Таким чином, влада Британії наказала російському кораблю залишити територіальні води Брістольської протоки.

Після 14 годин очікування на місці події військовий вертоліт Wildcat Королівського флоту, що вилетів із авіабази в Йовілтоні, змусив екіпаж підняти якір і відплисти у відкрите море. Вертоліт міг бути озброєний протикорабельними ракетами Sea Venom або торпедами Sting Ray, проте точні дані щодо озброєння під час операції оприлюднено не було.

Попередній досвід загроз

Британські служби вже мають досвід протидії спробам російських суден впливати на підводну інфраструктуру. Наприклад, у 2025 році корабель Yantar, якого визнали розвідувальним, потрапив під нагляд Королівського флоту, а екіпаж танкера Fitburg був заарештований у Фінляндії після пошкодження кабелів між Гельсінкі та Таллінном.

Міністерство оборони Великої Британії підкреслює, що флот постійно відстежує ситуацію на морі та охороняє критичну інфраструктуру, включно з підводними кабелями, трубопроводами та офшорними об’єктами.