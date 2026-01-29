Российский корабль заметили возле подводных кабелей связи: Британия вмешалась

Королевский флот Британии выгнал из Бристольского пролива подозрительный корабль РФ после стоянки возле критических подводных кабелей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Telegraph.
Известно, что грузовое судно "Sinegorsk" вошло в Бристольский залив вечером во вторник, 27 января.
Оно стало на якорь около двух миль от побережья Майнхеда в графстве Сомерсет, менее чем в миле от подводных телекоммуникационных кабелей, соединяющих Британию с США, Канадой, Испанией и Португалией.
Более того, теневой министр по вопросам национальной безопасности (Shadow Security Minister) Алисия Кернс отметила, что случай демонстрирует "постоянные и коварные угрозы, которые Великобритания получает от Путина и его союзников".
Таким образом, власти Британии приказали российскому кораблю покинуть территориальные воды Бристольского пролива.
После 14 часов ожидания на месте происшествия военный вертолет Wildcat Королевского флота, вылетевший с авиабазы в Йовилтоне, заставил экипаж поднять якорь и отплыть в открытое море. Вертолет мог быть вооружен противокорабельными ракетами Sea Venom или торпедами Sting Ray, однако точные данные о вооружении во время операции обнародованы не были.
Британские службы уже имеют опыт противодействия попыткам российских судов влиять на подводную инфраструктуру. Например, в 2025 году корабль Yantar, которого признали разведывательным, попал под надзор Королевского флота, а экипаж танкера Fitburg был арестован в Финляндии после повреждения кабелей между Хельсинки и Таллинном.
Министерство обороны Великобритании подчеркивает, что флот постоянно отслеживает ситуацию на море и охраняет критическую инфраструктуру, включая подводные кабели, трубопроводы и оффшорные объекты.
Напомним, что в декабре 2025 года Королевский флот Великобритании в течение нескольких дней отслеживал российскую подводную лодку класса "Краснодар" в Ла-Манше во время ее прохода через Дуврский пролив. В ВМС заявили, что были готовы немедленно перейти к противолодочным действиям, а после выхода лодки к побережью Франции контроль передали союзникам по НАТО.
А в октябре прошлого года в Ла-Манш вошло российское судно с опасным грузом, которое тогда окрестили "плавучей бомбой".