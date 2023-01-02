UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російській "губернатор" Севастополя відправив усе своє майно та дітей за кордон, - ЦНС

Фото: Михайло Розважаєв, гауляйтер (скріншот з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Російський так званий "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв, ймовірно, припинив відчувати себе в безпеці. Почав вивозити майно та дітей за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як пише пресслужба, гауляйтер вивіз своє майно, собак й кішок на Кіпр. Також за кордон були відправлені й його діти.

"Схоже, що московські посіпаки не дуже впевнені в безпеці своїх родин та у власному майбутньому, попри свої ж заяви, які вони роблять на камеру. В цілому вся поведінка окупантів не вказує на те, що вони вірять у те, що "Росія тут навсєгда", - пише ЦНС.

Зазначається, що на ТОТ продовжується мародерство підприємств й житлових помешкань, а родичів окупантів вивозять якомога далі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Севастополі пролунав вибух, який чули одразу у кількох районах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСевастопільВійна в Україні