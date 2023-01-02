Російській "губернатор" Севастополя відправив усе своє майно та дітей за кордон, - ЦНС

Російський так званий "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв, ймовірно, припинив відчувати себе в безпеці. Почав вивозити майно та дітей за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як пише пресслужба, гауляйтер вивіз своє майно, собак й кішок на Кіпр. Також за кордон були відправлені й його діти.

"Схоже, що московські посіпаки не дуже впевнені в безпеці своїх родин та у власному майбутньому, попри свої ж заяви, які вони роблять на камеру. В цілому вся поведінка окупантів не вказує на те, що вони вірять у те, що "Росія тут навсєгда", - пише ЦНС.

Зазначається, що на ТОТ продовжується мародерство підприємств й житлових помешкань, а родичів окупантів вивозять якомога далі.