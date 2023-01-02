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Российский "губернатор" Севастополя отправил все свое имущество и детей за границу, - ЦНС

Фото: Михаил Развожаев, гауляйтер (скриншот с видео)
Автор: Сергей Пышкин

Российский так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, вероятно, прекратил чувствовать себя в безопасности. Начал вывозить имущество и детей заграницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как пишет пресс-служба, гауляйтер вывез свое имущество, собак и кошек на Кипр. Также за границу были отправлены и дети.

"Похоже, что московские прихвостни не очень уверены в безопасности своих семей и в собственном будущем, несмотря на свои же заявления, которые они делают на камеру. В целом все поведение кафиров не указывает на то, что они верят в то, что "Россия здесь навсегда", - пишет ЦНС.

Отмечается, что на ВТО продолжается мародерство предприятий и жилых помещений, а родственников оккупантов вывозят как можно дальше.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Севастополе раздался взрыв, слышанный сразу в нескольких районах.

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